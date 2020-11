Fratelli d’Italia, il coordinatore Marzullo lavora per definire il direttivo cittadino di Barcellona

Fratelli d’Italia sta attraverso un momento delicato a Barcellona, alla ricerca degli equilibri interni dopo la conclusione della compagna elettorale. L’elezione di due consiglieri Melangela Scolaro e Sebastiano Miano non ha portato ad una rappresentanza attiva nell’amministrazione Calabrò, ma ha anzi prodotto tensioni all’interno delle diverse anime che si riconoscono nelle posizioni del partito della Meloni. Alla base della decisione di non affidare un’assessore a Fratelli d’Italia c’è stata la mancata costituzione del gruppo, per la scelta del consigliere Miano di aderire al gruppo misto.

Il partito in città al momento, su mandato delle coordinatrici provinciali. la deputata nazionale Ella Bucalo e la deputata regionale Elvira Amata, è rappresentato ufficialmente dal presidente del circolo Nicola Marzullo, che sta lavorando per definire il coordinamento e per ricompattare tutti coloro che si riconoscono nelle posizione del partito di centrodestra. Al momento sono arrivate le nomine di Andrea Calabrò, di Antonio Liga, di Patrizia Di Domenico, di Mirka Borghese e di Felice Borghese.

“Stiamo lavorando per organizzare il partito sul territorio – afferma Marzullo – e sono state definite le prime nomine all’interno del coordinamento cittadino. Restiamo aperti a nuove adesioni e pronti ad accogliere coloro che vorranno sostenere le idee ed il progetto politico di Fratelli d’Italia”. Marzullo interviene con una precisazione sulla nomina degli organismi direttivi dei Giovani di Fratelli d’Italia: “Rivolgo i miei complimenti a Tindaro Di Pasquale per l’incarico all’interno della direzione regionale (leggi l’articolo), ma ci tengo a precisare un passaggio della sua dichiarazione, quello che fa riferimento alla rappresentatività di Fratelli d’Italia a Barcellona. Il coordinamento del partito nella città del Longano è stato affidato al sottoscritto, che sta lavorando per provare ad allargare le adesioni anche all’area politica a cui fa riferimento Di Pasquale, che comprende la consigliera Melangela Scolaro, l’ex consigliere Alessandro Nania e l’ex assessore Nino Munafò“.