Covid-19, sospetti positivi nel carcere di Barcellona: la Cosp chiede il tracciamento dei contagi

Dal carcere di Barcellona arrivano sempre più insistenti le voci di possibili contagi da Covid-19 all’interno della struttura carceraria. Lo conferma in una nota il segretario nazionale del sindacato Cosp, Domenico Mastrulli:

“Da diversi giorni – scrive il sindacalista – si sarebbe diffuso il timore di una probabile situazione di contagio tra gli agenti di polizia, delle Funzioni Centrali e del personale sanitario (Medici – Paramedici – Infermieri) a causa del probabile verificarsi di alcuni casi di COVID tra la popolazione detenuta. Alcuni di loro sarebbero stati posti in isolamento sanitario, ma all’interno di reparto detentivo a regime aperto, il cui contatto con altri reclusi non può essere escludersi, stante la tipologia di allocazione e la libera circolazione nel medesimo reparto dei ristretti fino alle ore 20. Vorremmo sapere se fin dall’inizio della pandemia siano stati distribuite mascherine, gel, occhiali riparatori, guanti e tute protettive e se il personale sia stato ed in quale misura numerica sottoposto a regolare tampone. Vorremmo inoltre conoscere se l’Autorità Dirigente (Datore di lavoro 81/2008), e non altre figure non riconosciute dalla legge datoriale, abbia applicato pedissequamente i protocolli nazionali sanitari sui luoghi di lavoro del personale dipendente. Sarebbe importante specificare il quantitativo delle mascherine monouso consegnato nell’arco della giornata al personale e quante sanificazione dei locali e luoghi di lavoro sono state e vengono ancora oggi effettuate. Si richiedere, laddove non ancora effettuato, il totale isolamento dei casi covid-19 in una unica sezione, destinata ai casi da COVID, e non nelle normali sezioni detentive e l’attento monitoraggio dei detenuti in rientro da permessi, dalla semilibertà e dei nuovi reclusi”.