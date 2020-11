Barcellona, Tindaro Di Pasquale nominato dirigente regionale dei giovani di Fratelli d’Italia

Tindaro Di Pasquale è stato nominato dirigente regionale dei giovani di Fratelli d’Italia. La sua nomina segue quella di Salvatore Ragno a coordinatore provinciale ed a quella di Andrea Fiore, coordinatore della città di Messina.

Giovane professore, Tindaro Di Pasquale non manca di far sentire la sua voce sul territorio.

“Fratelli d’Italia è un partito – afferma – che cresce costantemente nei consensi per la sua radicata vicinanza al tessuto socio economico del territorio che, oggi più che mai, necessitano di grande attenzione. Desidero ringraziare quanti hanno voluto la mia presenza in un contesto regionale, principalmente Melangela Scolaro, consigliere comunale, Nino Munafó ed Alessandro Nania che nella città di Barcellona PG rappresentano il partito. In ultimo un fraterno ringraziamento a Dario Moscato che mi ha voluto personalmente comunicare la nomina. Adesso a lavoro per il territorio. Abbiamo bisogno di buona politica”.