La Paglia: “Nessun intento punitivo verso la dott.ssa Felicia Laquidara”

Il direttore generale dell’ASP Messina, Paolo La Paglia, con un’articolata nota, ha chiarito la scelta dell’azienda che ha portato all’assegnazione della dott.ssa Felicia Laquidara alla direzione sanitaria del presidio ospedaliero di Lipari.

“In relazione alle pubbliche affermazioni di una presunta punizione-rimozione del dirigente medico del presidio di Barcellona PG, dott.ssa Felicia Laquidara, ASP Messina fa presente che nessun provvedimento punitivo è stato preso. Dopo l’ingresso di una troupe televisiva al Covid Hospital di Barcellona è stata chiesta una relazione di servizio alla dott.ssa Laquidara che ha fatto presente di non avere mai ricevuto richiesta di ingresso e di non avere rilasciato alcuna autorizzazione. Essendo la dott.ssa Laquidara un dirigente medico esperto e preparato e considerato che il Covid Hospital di Barcellona è sottoposto a rigide misure di sicurezza sanitaria, la vicenda assume profili inspiegabili e per certi versi inquietanti; in attesa delle valutazioni dell’Autorità Giudiziaria, ASP di Messina ha ritenuto cautelativamente di avvicendare temporaneamente la dott.ssa Laquidara con altro dirigente medico dell’Ospedale di Milazzo, il dott. Giuseppe Cocuzza, che dista appena 8 km dall’Ospedale di Barcellona. A seguito del decesso in agosto di una giovane 22enne gli ispettori ministeriali venuti all’Ospedale di Lipari, con relazione pervenuta qualche giorno fa, hanno disposto che all’Ospedale Eoliano sia presente un dirigente medico di presidio titolare e non un facente funzioni medico di altro reparto. Pertanto vista la carenza di medici di direzione sanitaria si è dovuto disporre il temporaneo utilizzo della dott.ssa Laquidara anche a Lipari, considerato cha in direzione sanitaria a Milazzo è in servizio un secondo medico quale il Direttore Dott. Paolo Cardia. Questi sono i fatti. Qualora ci fosse stato un intento punitivo ASP Messina avrebbe sospeso dal servizio la dirigente, avviando un provvedimento disciplinare. Sono in corso di valutazione da parte dei legali di ASP Messina le dichiarazioni pubbliche rese dal Dott. Paolo Calabrò”.

Secondo quanto riferito dal direttore generale La Paglia, il trasferimento della dott.ssa Laquidara è stato quindi assunto solo a scopo cautelare ed in modo temporaneo, in attesa che si chiariscano le dinamiche con cui è stato consentito l’accesso al Covid Hospital della troupe della Rai. La contestuale richiesta del Ministero della Salute di affidare la direzione sanitaria del presidio di Lipari ad un dirigente di ruolo, ha portato all’assegnazione, anch’essa temporanea, della dott.ssa Laquidara presso la struttura eoliana.