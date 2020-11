Covid Hospital di Barcellona, Uil e Vox Italia chiedono risposte dalla Regione

Non accennano a placarsi le polemiche sulla gestione delle terapie intensiva in Sicilia e non solo al Covid Hospital di Barcellona. L’audio di una funzionario dell’assessorato regionale alla Sanità, con cui si invitano tutti i direttori generali dell’Asp ad inserire i numeri programmati nelle piattaforme ministeriale per evitare la zona rossa nell’isola, ha innescato una reazione a catene a livello nazionale. L’assessore Ruggero Razza d’intesa con il Ministro della Salute, ha chiesto l’invio dei Nas dei carabinieri per verificare la corrispondenza tra i numeri indicati ed i posti realmente attivi, nella convinzione che tutto è stato svolto secondo le regole. Molti invece ritengono che non vi sia questa linearità nei dati inviati al Ministero.

A chiedere chiarezza anche a livello locale è la Uil Medici di Messina, che ha sollevato il problema della motivazione con cui non sono state attivate le due terapie intensive a Barcellona. “Tante cose non quadrano in questa vicenda a livello regionale. A Barcellona tante cose devono essere chiarite. I disposti provvedimenti punitivi ed assegnazioni al confine (Lipari) per l’ex direttore sanitario di Barcellona, ricordano tempi di regimi dittatoriali. La Uil e le forze politiche hanno chiesto che il direttore generale venga rimosso. In qualità di esponente e dirigente sindacale – afferma Paolo Calabrò – ho chiesto più volte un confronto pubblico con il direttore generale. In questo momento rilasciare e fare dichiarazioni senza contraddittorio vale poco o nulla”.

Vox Italia, attraverso il segretario nazionale Giuseppe Sottile, chiede all’assessore Razza e al presidente Musumeci “come mai i posti di terapia intensiva a Barcellona sono passati da 10 a 2, nel momento in cui la Sicilia viene dichiarata zona arancio e i positivi sono in progressivo aumento tanto da indurre il sindaco – nell’ambito di misure nazionali e regionali già pesantissime – a emanare provvedimenti ancora più restrittivi per il nostro territorio, come la chiusura delle scuole per due settimane e l’obbligo di non stazionare nelle piazze e sulle aree comunali”. Sottile chiede chiarezza sull’utilizzo dei fondi stanziata ad aprile per 10 postazioni di terapia intensiva, considerato che ne saranno attivate solo 2: “Perchè, anziché potenziare le strutture pubbliche, vengono stipulate convenzioni con case di cura private? Queste sono le domande che i nostri politici regionali dovrebbero porre, anziché sbracciarsi ad alzare gli scudi per difendere l’indifendibile!”