Barcellona, da domani via libera al doppio conferimento

L’emergenza rifiuti nella città del Longano non si è ancora conclusa. Sono ancora presenti in diversi quartieri cumuli di immondizia alimentata ancora negli ultimi giorni da cittadini che non hanno accolto l’invito dell’Amministrazione comunale.

“Continuano a giungere ancora segnalazioni circa la presenza di cumuli di rifiuti qualche zona. Dopo la chiusura della discarica di Alcamo – ricorda l’assessore con delega all’ambiente, Filippo Sottile – il nostro Comune (come altri della Regione), si è trovato in una situazione di difficoltà, non potendo più conferire i propri rifiuti. Una situazione difficile che, col passare dei giorni, ha rischiato di determinare una vera e propria emergenza sanitaria. Emergenza scongiurata grazie a una costante interlocuzione con la Srr e la Regione che ci ha consentito di poter conferire nella discarica di Enna, seppur in quantità limitata. Siamo riusciti a ottenere un conferimento straordinario a partire da domani, ma di contro ci siamo trovati a dover fronteggiare una mole di spazzatura per circa 120 tonnellate abbandonata per le vie cittadine. Per questo avevamo chiesto, come Amministrazione, più volte di limitare il conferimento. Avremmo potuto comprendere la difficoltà di tenere l’umido in casa, a causa dei cattivi odori, ma davvero è dispiaciuto rilevare come, anziché collaborare, gli indisciplinati abbiano deciso di conferire anche merce come vestiti, elettrodomestici e altri rifiuti che avrebbero potuto aspettare ancora qualche giorno prima di essere depositati così, indiscriminatamente e in barba a qualsiasi spirito di collaborazione. Stiamo lavorando costantemente, lo si è fatto anche oggi, per riportare la situazione alla normalità malgrado tutto”.