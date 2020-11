22 novembre 2011, una data che Barcellona non potrà dimenticare

Sono trascorsi nove anni dall’alluvione del 2011, che travolse la città di Barcellona Pozzo di Gotto, con l’esondazione dei torrenti Longano e Idria e delle saie che attraversano le zone di Oreto e Cappuccini.

Per ricordare quei momenti, in cui solo per un miracolo non vi furono vittime sul territorio comunale, si potrebbero scrivere fiumi di parole, sottolineando le condizioni di dissesto idrogeologico in cui si trova la città, la scelte di urbanizzazione, in qualche caso selvaggia, che nel corso degli anni hanno ristretto torrenti e corsi d’acqua, dei nove anni trascorsi in attesa della ricostruzione del ponte crollato a Calderà e degli interventi di massa in sicurezza a monte dell’abitato lungo il torrente Longano. Si potrebbe ricordare la prontezza del sindaco del tempo Candeloro Nania, che senza allerta meteo da parte della Regione, dispose con il supporto degli uffici tecnici la chiusura di tutte le scuole già al mattino, prima dell’esondazione avvenuta all’ora di pranzo.

La redazione di 24live, il primo giornale online di Barcellona Pozzo di Gotto, che all’epoca non era ancora online, ha scelto di ricordare questa data con una galleria fotografica di quel giorno e dei giorni successivi, in cui Barcellona Pozzo di Gotto dimostrò una compattezza mai vista ed un coraggio tali da consentire un’azione efficace per ripulire la città dal fango in una settimana. Ognuno di noi ha vissuto in modo diverso quei momenti. Da corrispondente del Giornale di Sicilia, ho descritto quei giorni con la voglia di raccontare la forza d’animo e l’orgoglio di una comunità che, nonostante tutto, è riuscita a risollevarsi, almeno da quel fango… Il cartello apparso su uno dei negozi di via Tenente Genovese è rimasto uno dei messaggi più forti di quell’esperienza che ha lasciato il segno nelle città del Longano.