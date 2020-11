Barcellona, tutti negativi i tamponi per alunni, genitori, docenti e personale dell’IC Capuana

E’ stato effettuato stamattina lo screening per gli alunni, i genitori, i docenti e il personale dell’Istituto comprensivo “Capuana”, dopo la positività collegata ad una classe della scuola primaria, comunicata dall’ASP di Barcellona. La dirigenza dell’istituto ha attivato tutte le procedure, disponendo la quarantena per la classe fino al 29 novembre. L’esito del primo screening è stato negativo per tutti e sarà ripetuto nel corso della prossima settimana, prima di tornare in classe, nel caso di un nuovo riscontro negativo ai test molecolari. Le altre classi proseguiranno regolarmente le lezioni in presenza.