“Attivamente” illumina di blu l’auditorium La Rosa nella giornata del diabete

L’associazione “Attivamente”, in occasione della giornata del Diabete, ha illuminato di blu la facciata dell’auditorium del Parco Maggiore “Giuseppe La Rosa” .

Barcellona Pozzo di Gotto ha così acceso i riflettori sul diabete in occasione dell’evento mondiale del “World Diabetes Day Blue Monument Challenge”.

L’evento internazionale che prevede l’illuminazione di blu di monumenti cittadini si è svolto in occasione della Giornata Mondiale del Diabete.

In tutto il mondo, la giornata a favore della sensibilizzazione verso questa terribile malattia si celebra ogni anno in occasione della ricorrenza del compleanno di Sir Frederick Banting, illustre scopritore dell’insulina assieme a Charles Best.

L’associazione “Attivamente”, nonostante il particolare periodo socio-sanitario caratterizzato dall’emergenza del coronavirus, ha illuminato la facciata dell’auditorium “Maggiore Giuseppe La Rosa” al fine di sensibilizzare istituzioni e cittadini verso questa grave malattia.

“L’illuminazione della facciata del centrale edificio – si legge in una nota – posto all’interno del Parco Urbano vuole essere di fatto chiara indicazione a porre la corretta attenzione verso la patologia del diabete soprattutto in un particolare momento in cui l’organizzazione sanitaria si trova a dover fronteggiare l’epidemia del Covid19”.