Noicisiamo chiede uno screening anti Covid nel quartiere di Portosalvo

La consigliera comunale del movimento #Noicisiamo, Antonella Lepro, si è fatta portavoce di residenti del quartiere collinare di Portosalvo, preoccupati per il mancato rispetto delle regole anti contagio da parte dei cittadini. “Alcuni abitanti del quartiere sarebbero venuti a contatto con persone positive e continuano a svolgere regolarmente le loro attività quotidiane come se nulla fosse. Voci di corridoio o meno, mi sono rivolta alle autorità sanitarie, competenti per tutelare la salute dell’intera comunità, senza ottenere alcuna risposta ai messaggi e alle pec inviate. Chiedo un intervento forte da parte dell’Usca affinché vengano effettuati tamponi su tutto il territorio del popoloso borgo di Portosalvo. Se dovessero continuare il silenzio degli ultimi giorni da parte dell’Usca di Barcellona Pozzo di Gotto, solleviamo il problema della mancanza di comunicazione e di conseguenza proponiamo al responsabile di rassegnare le dimissioni se non sia in grado di sopperire alle richieste provenienti dalla cittadinanza e dai suoi rappresentanti”.

La consigliera Lepro ha chiesto alle persone che pensano di poter essere in qualche modo entrate in contatto con soggetti positivi al Covid-19 di segnalarlo alle autorità competenti in materia sanitaria e di osservare i protocolli previsti dalle normative.