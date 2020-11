L’ASP Messina dispone lo scambio dei direttori sanitari tra gli ospedali di Barcellona e Milazzo

Le immagini raccolte dalla troupe Rai all’interno del Covid Hospital di Barcellona, per il servizio andato in onda martedì sera nell’edizione delle 20 del Tg1, hanno avuto le prime conseguenze operative sulla gestione del presidio di Barcellona, ma anche di quello di Milazzo.

La direzione generale dell’ASP Messina ha infatti disposto lo scambio dei direttori sanitari dei due presidi, in attesa di completare le verifiche interne finalizzate ad individuare le responsabilità nell’accesso alla struttura ospedaliera dei giornalisti Rai senza alcuna autorizzazione. Da oggi quindi la dottoressa Felicia Laquidara, che in questi mesi è stata in prima linea nell’emergenza Covid, presterà servizio di direttore sanitario presso l’ospedale Fogliani di Milazzo, ed al dottore Giuseppe Cocuzza sarà affidato analogo incarico presso il Covid Hospital Cutroni Zodda di Barcellona. La dottoressa Laquidara potrebbe così diventare la prima a pagare le conseguenze di questa vicenda, su cui la direzione generale dell’ASP Messina vuole fare piena luce, come confermato dall’annunciata denuncia/querela nei confronti della troupe della Rai, per essere entrare nelle corsie del Covid Hospital senza alcune autorizzazione.