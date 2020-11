Galluzzo: “No agli allarmismi sull’ospedale, il piano Covid si adegua all’evoluzione della pandemia”

Le polemiche sul Covid Hospital di Barcellona continuano ad alimentare il dibattito politico. Sul tema interviene il deputato regionale Pino Galluzzo di Diventerà Bellissima, che chiarisce la strategia dell’assessore regionale alla sanità Ruggero Razza nell’affrontare la seconda ondata della pandemia da Coronavirus.

“Sull’ospedale di Barcellona – scrive in una nota – si sta assistendo ad una polemica che, pur fondandosi sul nulla, rischia di creare non pochi allarmismi tra i cittadini ai quali va rappresentata la pura verità in grado di superare anche certe immagini. La pianificazione ospedaliera Covid, stilata nell’aprile scorso per dare immediata risposta alle necessità imposte dalla improvvisa emergenza del tempo, prevedeva la realizzazione all’ospedale di Barcellona di 10 posti di terapia intensiva, per i quali furono reperiti i relativi letti. Come è noto, quella programmazione riguardante anche il Cutroni Zodda, è stata archiviata lo scorso 9 giugno; del resto la pandemia ha avuto (ed avrà purtroppo) più fasi. Così come è stato chiarito più volte che la nuova rimodulazione, definita in settembre, ha previsto per Barcellona due posti di terapia intensiva e 40 di degenza ordinaria Covid, ai quali si aggiungeranno altri letti. Non si può parlare di “reparto fantasma’ ma della razionalizzazione di una rete dedicata che ha comunque carattere regionale e tiene sempre conto delle necessità dei territori. Chi, pur conoscendo la realtà prosegue nella mistificazione, contribuisce esclusivamente ad alimentare le paure di quanti, oggi più che mai e come auspicato più volte dal presidente Mattarella, pretendono unità di intenti per combattere il solo nemico ancora in circolazione: il Coronavirus”.

Al deputato abbiamo chiesto quindi perchè è stato istituto un Covid Hospital a Barcellona, con una terapia intensiva attiva solo per le emergenze. “Il piano regionale di settembre ha cambiato le prospettive per l’ospedale di Barcellona rispetto alla prima ondata, quando si è programmato un percorso autonomo rispetto agli altri Covid Hospital della provincia. Si è invece creata una rete in cui il Cutroni Zodda è stato destinato all’assistenza di pazienti Covid che non richiedono il supporto della terapia intensiva. Nonostante questo sono stati previsti due posti per questa tipologia di assistenza, che sono pronti e saranno attivati in caso di necessità. Ciò avverrà quando le disponibilità di posti della struttura principale di questa rete, quella del Policlinico, non riuscirà a coprire le esigenze della provincia. Se fosse necessario si potrà anche ampliare la dotazione, perchè ci sono gli spazi e le strumentazioni, ma sarà indispensabile anche reperire il personale specializzato. In pratica è stato pensato una piano a fisarmonica, che si possa adattare all’andamento della pandemia, con l’auspicio che la diffusione del virus possa essere limitata dai corretti comportamenti dei siciliani. Quando questo avverrà e il Policlinico potrà gestire da solo i ricoveri da Coronavirus, mi auguro al più presto, il Cutroni Zodda sarà il primo a tornare ad essere un ospedale ordinario, con i reparti previsti dal piano regionale del 2019”.