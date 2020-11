L’aggiornamento relativo al 19 novembre 2020 per l’emergenza Covid-19 a Barcellona registra cinque nuovi positivi e quattro persone negativizzate. Il totale degli attuali positivi è di 201 sul territorio comunale, con un leggera frenata rispetto agli ultimi giorni. Per quanto riguarda i ricoveri, restano stabili a quattro, con un barcellonese che ha avuto bisogno delle cure in corsia ed un altro che invece è stato dimesso.