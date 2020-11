Alla base della richiesta c’è la rimozione della dott.ssa Felicia Laquidara da Direttore sanitario dell’Ospedale “Cutroni-Zodda”

Il movimento Città Aperta chiede la rimozione dei vertici dell’ASP Messina dopo la notizia della rimozione della dott.ssa Felicia Laquidara dal ruolo di Direttore sanitario dell’Ospedale “Cutroni-Zodda”.

“Apprendiamo con stupore ed indignazione – si legge in una nota – la notizia del provvedimento con il quale l’ASP di Messina ha disposto la rimozione della Dott.ssa Felicia Laquidara dal ruolo di Direttore sanitario dell’Ospedale “Cutroni-Zodda”. Questa sconcertante decisione, dal sapore ritorsivo, rappresenta un gravissimo, quanto inaccettabile, tentativo di sfuggire alle evidenti responsabilità dell’Azienda in ordine alla gestione dell’ospedale Covid di Barcellona Pozzo di Gotto, che, ben prima dei servizi giornalistici di questi ultimi giorni, era stata denunciata a più riprese dal Movimento Città Aperta. Nell’esprimere solidarietà e pieno sostegno alla Dott.ssa Laquidara, chiediamo che il governo regionale valuti la rimozione dei vertici dell’ASP di Messina, per il modo con cui stanno affrontando i problemi emersi a seguito dell’emergenza COVID-19 per ritrovare un clima sereno e collaborativo all’interno delle strutture sanitarie del nostro territorio”.