Teatro Mandanici, dal 24 novembre il via ai rimborsi per gli spettacoli annullati

Gli spettacoli al teatro Mandanici sono per il momento sospesi, in virtù delle disposizioni anti Covid del Governo, che ha chiuso tutti i teatri italiani.

Nell’attesa della ripresa delle attività, con gli eventi in programma per la prossima stagione, l’ufficio Teatro di palazzo Longano ha comunicato che a partire dal 24 novembre e fino al 18 dicembre 2020 è possibile recarsi al botteghino del teatro per il rimborso dei biglietti di due spettacoli annullati. Si tratta della “La Gazza Ladra” appuntamento inserito nel cartellone Teatro in famiglia e il balletto “Romeo e Giulietta” che era in programma per il 21 marzo. Per ottenere il rimborso basta recarsi al botteghino del teatro, all’interno della Villa Primo Levi, nelle ore del mattino, dalle 10 alle 12, ed anche nelle ore pomeridiane di martedì e giovedì, dalle 15,30 alle 17,30.

Per gli altri spettacoli che erano in programma e che sono stati rinviati sono previste le nuove date, si possono chiedere informazioni sempre al botteghino o visitare il sito di Tickettando.