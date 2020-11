Sull’impianto per i rifiuti a Mazzarrà si spacca la Legambiente del Longano

Sei soci storici della Legambiente del Longano Pamela Arena, Biondo Carmela, Gioacchino Messina, Nino Crisafulli, Salvatore Chiofalo e Alessia Chiofalo si sono dimessi dall’associazione. Alla base della decisione c’è la contestano in merito alla decisioni assunte dal presidente Carmelo Ceraolo e dal suo direttivo sulla riattivazione degli impianti di trattamento dei rifiuti nell’area della vecchia discarica di Mazzarà.

I soci dimissionari con loro gesto hanno voluto mettere in evidenza l’incoerenza del parere favorevole espresso da Legambiente Sicilia (vedi l’articolo), ma soprattutto quello del circolo del Longano, sulla riattivazione degli impianti in un sito che dista poche centinaia di metri dal centro abitato di Furnari. Il comune tirrenico è già pesantemente martoriato dalla presenza della mega discarica che per anni ha avvelenato l’aria accogliendo rifiuti anche oltre il limite consentito e provenienti da altre regioni. “Si sta cercando di utilizzare ancora adesso – sostengono i soci dimissionari di Legambiente del Longano – l’alibi dell’emergenza per riattivare gli impianti per la lavorazione del percolato e del biogas, la cui costruzione era stata bruscamente interrotta perché ubicati a meno di 150 metri dall’argine del torrente e, pertanto, non supportati dalla necessaria autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Culturali. Ricordiamo che si tratta di una discarica ed un sito abusivo a cui sono state ritirate le autorizzazioni dal competente assessorato, Dipartimento acque e rifiuti ed intimato alla Società che gestiva gli impianti, la Tirreno Ambiente Spa, la chiusura e la messa in sicurezza dell’invaso. Le molte vicende giudiziarie di natura penale, alcune di esse ancora in corso, hanno confermato che la discarica di C.da Zuppà ha catalizzato interessi criminali”.

“Non possiamo dimenticare che Legambiente – si legge ancora nel comunicato – è stata parte attiva nelle numerose iniziative di protesta e di mobilitazione promosse dalle associazioni di Furnari, dal Comune e da tante forze politiche per chiedere la messa in sicurezza e la bonifica dell’area e finora aveva sostenuto che in quel sito non sarebbero potuti nascere nuovi impianti. Ora si apprende, con disappunto, che Legambiente regionale, unitamente al circolo di Legambiente del Longano, condivide la riapertura dei cancelli del sito di C.da Zuppà per la lavorazione del percolato proveniente anche da altre discariche, il recupero del biogas, la biostabilizzazione dell’umido e il recupero dell’indifferenziato”.

I soci dimissionari notano un’inversione di tendenza e non capiscono il perché di una “folgorazione sulla via di Damasco”, visto che per anni il presidente del Circolo del Longano, Carmelo Ceraolo, ha sostenuto le battaglie e le ragioni di chi insisteva sull’inadeguatezza del sito in cui si vorrebbero riattivare gli impianti. “Si stratta di una posizione tutt’altro che “coraggiosa e coerente” anche perché il presidente Ceraolo, in più occasioni pubbliche, aveva evidenziato i motivi per i quali gli impianti, in quel sito, “non si potevano realizzare”. Ricordiamo, solo a titolo di esempio, il consiglio comunale aperto svolto a Mazzarrà Sant’Andrea a novembre del 2018, la manifestazione pubblica svolta a fine settembre del 2019 e un post sulla propria pagina Facebook, di febbraio del 2020, quando il Circolo del Longano si è dichiarato “pronto a dare sostegno alla posizione del comune di Furnari contro la realizzazione e gestione degli impianti prossimi alla discarica di Contrada Zuppà”. Con questo post – concludono con grande amarezza gli ex soci – Ceraolo aveva scritto che era assurdo che solo pochi comuni, tra i 57 che fanno parte della SRR Messina e Provincia, nella riunione del 19 novembre 2019, con il loro assenso “abbiano potuto determinare le sorti di un territorio che negli anni è stato martoriato dalla presenza di una discarica e di cui ancora oggi ne paghiamo le conseguenze per gli anni a venire”.

I soci dimissionari continueranno, comunque, a contrastare le decisioni assunte in contrasto con la tutela ambientale, con il bene dei cittadini e del territorio e dichiarano di essere sempre disposti a battersi a fianco dell’amministrazione comunale, dei cittadini e di tutte le associazioni che hanno come vero obiettivo il benessere della comunità.