Legambiente del Longano: “La nostra scelta su contrada Zuppa è stata mal interpretata”

Legambiente del Longano APS attraverso il presidente Carmelo Ceraolo chiarisce la sua posizione rispetto alla riattivazione del sito di contrada Zuppa, a Mazzarrà Sant’Andrea. La nota arriva dopo la decisione di alcuni soci di dimettersi in disaccordo con la linea assunta dalla Legambiente Sicilia e dalla sezione barcellonese dell’associazione.

“Il primo punto che ci piace precisare – si legge in una nota – è che i soci che si sono dimessi sono tre, in quanto altri tre non fanno parte dell’associazione. Sul nodo della vicenda serve chiarire alcuni passaggi importanti per evitare incomprensioni e soprattutto l’attacco mediatici a cui è stata sottoposta la Legambiente. Occorre premettere che ASJA ha presentato una proposta per la realizzazione di due impianti in contrada Zuppá e la posizioni dell’associazione è diversa rispetto alle soluzioni presentate. Noi diciamo “sì” alla raccolta differenziata di organico domestico per la produzione di compost e “sì” all’impianto anaerobico proposto per produrre biometano e compost utile per la serricoltura e l’agricoltura del comprensorio, per meno di duecento tonnellate giorno. Allo stesso modo dichiamo “no” all’altro impianto proposto da ASJA per il trattamento di oltre duecento tonnellate al giorno di rifiuto indifferenziato da trattare e mettere in discarica e “no” al proseguo di contratti di raccolta indifferenziata. Siamo d’accordo sul recupero e sul trattamento del biogas già prodotto dalla discarica, all’estrazione e alla depurazione del percolato ed ai lavori di somma urgenza per la mitigazione del rischio nella discarica per rifiuti non pericolosi, sita in contrada Zuppá nel comune di Mazzarrá Sant’Andrea, propedeutici alla realizzazione delle opere definitive per la messa in sicurezza e chiusura della discarica. Allo stesso modo siamo favorevoli alla manutenzione ordinaria nel tratto di alveo del Torrente Mazzarrá a monte del centro abitato, ai fini dell’utilizzo del materiale in esubero”.

“Alla luce della chiusura della discarica – conclude Ceraolo – invitiamo le autorità a scorporare i due impianti e a procedere velocemente per il solo impianto di produzione di biogas con eventuale ricollocazione. Oggi alla luce delle polemiche emerse sulla stampa e sui social nei riguardi della mia persona ho ritenuto opportuno dare la reale posizione del Circolo del Longano, relativamente all’impiantistica che nel sito si vuole realizzare. Si intende travisare negli articoli di stampa che la decisione è stata assunta dal Presidente e dal direttivo, quando come da convocazione si evince che è stata convocata assemblea dei soci in remoto in data 13/11/2020 sulla piattaforma “GoToMeeting” con all’ordine del giorno “Impianto di contrada Zuppá comune di Mazzarrá Sant’Andrea” che ha visto anche la partecipazione del presidente regionale Gianfranco Zanna. Il direttivo di Legambiente del Longano APS ne aveva si discusso, ma rimandato all’assemblea del Circolo”.