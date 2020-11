Emergenza rifiuti a Barcellona, avviata la bonifica delle micro-discariche

I mezzi della Dusty, con l’uso della gru a ragno, ha avviato provvedendo la bonifica della micro-discariche, prodotto negli ultimi giorno con l’accumulo di rifiuti indifferenziati per la blocco del conferimento AD Alcamo. L’intervento ha interessata Piazza Europa, Via Moleti, Via Marconi, Piazza Alfano, Piazza Stazione vecchia, Ponte Longano, Via Isonzo, Piazza Convento, Via Medaglia d’oro Stefano Cattafi e Ponte Idria.

“Lo sforzo per ripulire la città – dichiara il sindaco Pinuccio Calabrò in una nota – non può e non deve essere vanificato da comportamenti caratterizzati da scarso senso civico. Da lunedì entreranno in azione gli ispettori ambientali e il resto lo faremo attraverso l’aiuto delle telecamere. La lotta agli sporcaccioni ripartirà più forte di prima. Dimostriamo di amare la nostra città, rispettandola e rispettando le regole”.













CORONAVIRUS. L’Ufficio Ambiente, su impulso dell’amministrazione Comunale nella persona dell’assessore Filippo Sottile, ha inoltre affidato il servizio di raccolta dei rifiuti presso le abitazioni di cittadini risultati positivi al Covid-19. A seguito di richieste di preventivi da parte dell’ufficio, è giunto unicamente quello della Gestam di Villafranca Tirrena. Il servizio, di fondamentale importanza, avrà un costo settimanale euro 40 per nucleo familiare che sarà poi stornato dall’Asp. Partirà da domani, eliminando così i disagi vissuti dalle famiglie in isolamento a causa della positività al Coronavirus.