Barcellona, convocate domani le commissioni consiliari

Il consiglio comunale di Barcellona ha ratificato ieri sera la composizione della tre commissioni consiliari permenenti, che già domani saranno convocate dal presidente Angelo Parid Pino per l’elezione delle cariche interne. Dovranno essere eletti i presidenti ed i vice presidenti delle commissioni, che subito dopo iniziaranno la loro attività.

Nella seduta di ieri sera, il consiglio ha proceduto all’elezione di componenti della commissione elettorale, composta dagli esponenti della maggioranza Tommaso Pino di Forza Italia, Cesare Molino di Alleanza per Barcellona, e dal componenti della minoranza Gabriele Sidoti di Città Aperta. I loro supplenti sono Giampiero La Rosa di Diventerà Bellissima, Francesco Perdichizzi di Prima il territorio e Raffaella Campo di Città Aperta. Nel corso della serata sono stati indicati anche i due componeti che insieme al sindaco Pinuccio Calabrò faranno parte della commissione di valutazione dei giudici popolari della Corte d’Assise. Si tratta di Tindaro Grasso del gruppo Calabrò Sindaco e David Bongiovanni del gruppo del Partito Democratico.

Al consiglio comunale si è poi presentata ufficialmente la nuova giunta comunale, guidata dal vice sindaco Santi Calderone, per l’assenza del primo cittadino Pinuccio Calabrò per motivi di lavoro. Il dibattito è stato accesso soprattutto dall’intervento della consigliere Melangela Scolaro, che ha sostanzialmente contestato il metodo con cui si è arrivati all’esclusione del partito di Fratelli d’Italia da una rappresentanza di giunta. Come si ricorderà infatti il partito della Meloni non ha avuto un assessorato dopo che è stata formalizzata la scelta del consigliere eletto Sebastiano Miano di non aderire al gruppo consiliare, ma di confluire nel gruppo misto, facendo cadere l’accordo preelettorale all’interno della coalizione di assegnare un incarico attivo nell’amministrazione alle liste che avevano ottenuto almeno due consiglieri. “Abbiamo contribuito come lista all’elezione del sindaco – ha sottolineato – e siamo state la terza componente all’interno della coalizione di maggioranza, che adesso è rimasta fuori da un ruolo nella gestione dell’amministrazione della città”. La Scolaro, così come la Torre, ha contestato anche la scarsa rappresentanza delle donne all’interno dell’esecutivo. Dai banchi dell’opposizione, Mamì ha concesso il tempo per valutare l’azione degli assessori, non condividendo alcune scelte nell’assegnazione delle delega, poco pertinenti alle competenze degli stessi componenti della giunta. La Campo ha invece ribadito quanto già dichiarato in precedenza sulla logiche spartitorie con cui sono stati assegnati gli incarichi assessoriali.