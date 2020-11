Riapre la scuola di Novara di Sicilia: tampone negativo per la docente della scuola dell’infanzia

Il sindaco di Novara di Sicilia Gino Bertolami ha disposto la riapertura del plesso scolastico del centro montano, dopo la conferma della negatività al Covid-19 per una docente della scuola dell’infanzia. La chiusura era stata disposta dopo la comunicazione di positività dell’insegnante, proprio per avviare le verifiche sulla popolazione scolastica del plesso. I primi tamponi sui ragazzi e sul personale effettuati nei giorni scorsi sono risultati negativi ma adesso è arrivata la conferma che dal tampone molecolare di controllo anche la docente è risultata negativa.

L’ASP, con nota prot. n. 6074 del 18/11/2020, ha infatti comunicato che considerato “l’esito negativo del tampone molecolare per Sars-Cov2 di controllo, cui è stata sottoposta in data 13-11-2020 la docente della scuola dell’infanzia di Novara risultata precedentemente positiva al tampone rapido antigenico, viene a mancare il link epidemiologico per cui l’isolamento degli alunni, docenti, personale ATA è da considerarsi concluso”. Non saranno effettuati altri tamponi e da domani gli alunni torneranno in classe.