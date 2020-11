Il Covid Hospidal senza terapia intensiva diventa un caso: richiesti chiarimenti alla Regione

Il servizio giornalistico andato in onda ieri sera durante l’edizione serale del Tg1 sulla mancata attivazione della terapia intensiva nel Covid Hospital di Barcellona ha innescato una reazione a catena, con gli interventi prima del direttore dell’ASP Messina Paolo La Paglia e del direttore sanitario Bernando Alagna, e poi della politica, a partire dall’on. Tommaso Calderone.

Il giornalista della Rai ha descritto una situazione che vedrebbe uno spreco di risorse, con strumentazione per la terapia intensiva e per l’assistenza dei pazienti positivi al Covid rimasta inutilizzata nei depositi dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona.

I primi a confutare la ricostruzione giornalistica sono stati ieri sera i vertici dell’ASP, il direttore dell’ASP Messina Paolo La Paglia ed il direttore sanitario Bernando Alagna, con una nota che è stata pubblicata anche da 24live (LEGGI IL TESTO INTEGRALE). L’ASP Messina sostiene che il noleggio dei dieci letti era legata ad una decisione assunta nel mese di marzo 2020, per fronteggiare l’emergenza ed avere certezza che tutti i posti di terapia intensiva degli ospedali dell’ASP di Messina avessero letti nuovi ed efficienti in caso di necessità dovuta a malfunzionamento. Le altre strumentazioni, contenute nei depositi, sarebbero destinate a tutti gli ospedali dell’ASP Messina e in buona parte frutto di donazioni ricevute nella prima fase della pandemia. L’ASP Messina ha chiarito che i dieci posti letto di terapia intensiva, che non erano stati attivati a marzo, erano frutto della prima programmazione regionale. La rimodulazione del piano Covid li ha ridotti a due posti letto per Barcellona. I vertici dell’azienda hanno sottolineato la cronica carenze di personale, che riguarda tutti i presidi ospedalieri dell’ASP di Messina, dove mancano ad oggi 25 anestesisti, carenza che si acuirà nei prossimi giorni perchè alcuni medici anestesisti si stanno licenziando per assumere servizio al Policlinico e al Papardo. Nel ricordare che il piano regionale prevede che i posti letto di terapia intensiva siano principalmente allocati al Policlinico e al Papardo, La Paglia e Alagna annunciano per oggi la presa in servizio a Barcellona di un cardiologo che ha accettato l’incarico dopo i tanti bandi di reclutamento emanati, garantendo la reperibilità del servizio.

Le dichiarazioni della direzione dell’ASP Messina sono oggi contestate dal vice coordinatore provinciale della Uil Medici Paolo Calabrò, da sempre in prima linea nel segnalare le presunte carenze della struttura, che si dichiara pronto ad un confronto sulle tematiche in questione. “Il Direttore Generale, nella nota pubblicata sui giornali, cerca di negare l’evidenza e di scaricare, per quanto gli è possibile, la responsabilità su altri. Dispiace il tono poco garbato, certamente non adeguato al ruolo e funzioni ricoperti, e non stupisce neanche il solito ed abituale riferimento alla Procura della Repubblica, come avvenuto in tante altre occasioni”.

Dalla politica si è alzata la voce del depurato regionale di Forza Italia Tommaso Calderone, che ha annunciato un’interrogazione alla Presidenza della Regione e all’assessore alla Sanità per chiedere chiarezza ed eventualmente un’indagine ispettiva sulla carenza di personale presso la struttura di Barcellona Pozzo di Gotto. “I cittadini hanno bisogno di sapere cosa funziona e cosa non funziona e soprattutto per colpa di chi e per quali ragioni. Ricordo che nell’ultimo piano anti covid di ottobre è stato disposto che il Covid Hospital di Barcellona venisse riattivato per l’assistenza di pazienti di medio o bassa gravità, senza la necessità dell’attivazione di una terapia intensiva. La conferma è legata ai numeri considerato che in atto nei reparti di Barcellona sono stati ricoverati positivi al Covid-19 che in gran parte non richiedono le cure in terapia intensiva e l’unico fino ad oggi riscontrato è stato trasferito in un’altra struttura. In modo precauzione si è prevista comunque la dotazione di due posti di terapia intensiva, ma il ritardo è purtroppo legato al fatto che non ci trovano gli anestesisti. Quelli che vengono trasferiti non accettano l’incarico e la dotazione organica è dimezzata rispetto a quella prevista per le legittime tutele previste dai contratti di lavoro. Stamattina chiederò tutte le informazioni del caso alla Direzione Generale dell’Asp su tutto il personale in servizio a Barcellona. Chiederò gli organici, gli straordinari, le malattie, i congedi per ogni motivazione e così via discutendo, nel rispetto di norme e privacy”.

L’argomento è stato affrontato anche nell’ultima puntata di “Punti di vista”, il nuovo format di 24live finalizzato ad entrare nella notizia. L’avv. Ferdinando Croce, capo di gabinetto dell’assessorato regionale alla Sanità, ha dichiarato che l’attivazione dei posti letto per i Covid hospital segue un cronoprogramma, fissato a settembre, che scade il 30 novembre, con 40 posti complessivi per Barcellona, di cui due di terapia intensiva. L’assessorato avvierà tutte le necessarie verifiche per garantire l’attivazione dei posti letto previsti dal piano. Guarda il video