Covid Hospital, gruppo CittadinanzAttiva: “smettiamo di denigrare una Istituzione di importanza vitale”

Con una nota stampa, il Coordinamento di CittadinanzAttiva di Barcellona Pozzo di Gotto ha espresso una personale considerazione riguardo la situazione del Cutroni Zodda convertito in Covid Hospital.

“Destinare una struttura dell’ASP Messina a Ospedale COVID è una scelta dettata dalla gravità della situazione. In qualità di cittadino barcellonese avrei preferito che fosse stato scelto un altro Ospedale. Ma mi chiedo: quale? Percorsi separati per malati COVID e NON COVID non significa il semplice trasporto dei malati attraverso vie differenti bensì rappresenta un aspetto molto complesso della gestione che presuppone spazi adeguati oltre che differenti servizi di diagnosi e cura e di personale Sanitario. Nei mass media è riportata la notizia che in tutte le Regione d’Italia e particolarmente nella Regione Campania si segnalano criticità e disservizi e si cercano disperatamente Medici e personale parasanitario per far fronte alla pandemia in corso. Smettiamo di denigrare una Istituzione di importanza vitale solo per soddisfare ambizioni personali e/o politiche; sforziamoci di essere propositivi contestando e affrontando i problemi nelle sedi idonee evitando così di ingenerare sfiducia nella utenza e discredito verso gli Operatori. Se si accerta il dolo la Magistratura farà il suo corso e giudicherà; se si accerta la inadeguatezza Amministrativa provvederà la Politica che in questo periodo, salvo qualche eccezione isolata, sembra si comporti con moderazione nel nostro comprensorio. L’ avversione e l’ostilità verso qualcuno o qualcosa alimenta il rancore e il desiderio di vendetta ed inevitabilmente lo logorerà.”