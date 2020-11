Barcellona, il PSI interviene sulla conversione del Cutroni Zodda in presidio Covid

Il Partito Socialista Italiano della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto è intervenuto sulla questione della trasformazione in presidio Covid dell’ospedale Cutroni Zodda, manifestando la totale disapprovazione per la condotta della dirigenza dell’ASP Messina che, secondo quanto denunciato dal Dr. Paolo Calabrò su varie testate giornalistiche non avrebbe provveduto alla piena organizzazione dei reparti necessari per l’espletamento del servizio, allo stesso tempo producendo un sostanziale smantellamento del presidio sanitario che, a questo punto, sembra inservibile sia come normale ospedale che come presidio Covid.

“Secondo quanto denunciato – si legge nella nota – anche dal servizio del TG1, infatti, l’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto non sarebbe stato attrezzato di tutte le apparecchiature necessarie. Quelle fornite sarebbero state pagate a caro prezzo pur risultando di fatto inutilizzate e mancherebbe del tutto il personale necessario allo svolgimento del servizio. In tutto questo, appare singolare il silenzio dell’Amministrazione Comunale nonché della intera deputazione regionale che, si ricorda, appartiene alla maggioranza di governo della Regione.”

Il PSI chiede dunque alla dirigenza dell’ASP Messina di fare immediatamente chiarezza su quanto denunciato e di provvedere senza ulteriori indugi al completo attrezzamento del presidio Covid di Barcellona Pozzo di Gotto. Il partito rivolgendosi ai deputati regionali Calderone, Galluzzo e Catalfamo, chiedono di prendere apertamente posizione sulla vicenda e di attivarsi per una rapida e fattiva soluzione del problema.

“Si chiede – conclude – che chi di competenza voglia prendere in considerazione l’ipotesi di tenere attive entrambe le funzioni della struttura sia come presidio Covid che come ospedale, considerata la possibilità di isolare le due sezioni, evitando promiscuità fra malati infettivi e non.”