I piatti tipici delle feste a Barcellona Pozzo di Gotto

Parlare di piatti tipici della mia città Barcellona Pozzo di Gotto durante le più importanti festività credo sia lasciare scritto alle generazioni future un testamento gastronomico culturale di immenso valore, perché ogni pietanza cucinata in una determinata festa ha delle peculiarità e dei significati che spesso non si conoscono.

Mi sono resa conto, infatti, giornalmente dialogando con amiche coetanee che spesso neanche loro sapevano il motivo per cui in quella determinata ricorrenza si prepara un piatto anziché un altro e, quindi, questa è stata la molla che mi ha spinto a scrivere ancora di alimentazione siciliana e barcellonese in particolare.

I ritmi frenetici che quotidianamente siamo costretti a sostenere ti fanno il più delle volte ripiegare su delle proposte già pronte da acquistare nelle tante gastronomie e ristoranti presenti in città, ma vi assicuro che rispolverare qualche antica tradizione fa bene al cuore perché ci riporta indietro negli anni e magari ci fa ricordare chi la preparava e oggi magari non c’è più con noi.

Le feste poi sono bene o male tutte legate a momenti religiosi, quindi si rende anche onore a Dio se si preparano delle pietanze dal sapore antico che tengono unite le famiglie attorno ad una tavola come si faceva normalmente tanti anni fa.

Il rito del desinare deve essere riportato ad un piacere e non ad un momento di stress e di ansia.

I commensali devono sapere accettare di buon grado ciò che viene esposto sulla tavola e condividendo con gioia perché dietro ogni pietanza c’è amore, sapore,gusto,tradizione e fede.

Quindi nell’augurarvi una buona lettura vi invito a voler tenere tra i ricordi più preziosi queste mie parole che saranno un segno forte di appartenenza ad una comunità che da sempre ha considerato il cibo elemento primario del vivere quotidiano.

Iniziamo queste pubblicazioni con i piatti tipici del Natale che potrete leggere a partire dalla prossima settimana.