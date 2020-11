Furnari, il sindaco Crimi critica la scelta di Legambiente sul sito per i rifiuti di Mazzarrà

Il sindaco di Furnari, Maurizio Crimi, attraverso una nota, ha espresso una profonda delusione nei confronti di Legambiente dimostratasi a favore della costruzione del polo industriale per il trattamento dei rifiuti sui luoghi della discarica.

“Un comunicato che si sospetta – afferma il primo cittadino – troverà immediato deposito nel procedimento di impugnazione del bando del progetto finanza presentato da Asja, che si discuterà il prossimo 19/11/2020 al TAR di Catania. Comunicato stampa che viene emanato proprio l’ultimo giorno utile per il deposito di documenti nella cancellaria del TAR. La questione rifiuti nella Regione Sicilia deve trovare soluzione e la troverà attraverso impianti come quelli che si vorrebbero realizzati.”

La contestazione del Comune di Furnari attiene all’individuazione dei sito ritenuto incompatibile per la realizzazione d’impianti del genere. Incompatibilità pere nota alla stessa società Asja se si considera che per il rilascio delle autorizzazioni attesta, in atto pubblico e in diversi punti dell’elaborato, che non sussistono centri abitati nel raggio di 2 Km dai luoghi ove devono sorgere gli impianti.

“La storia si ripete ai danni degli abitanti del Comune di Furnari. Certo non ci si sarebbe aspettato che il baluardo ambientalista da sempre sfoggiato da Legambiente, si sarebbe piegato per avallare degli impianti che tutto possono avere tranne il presupposto della legittimità. Altro che conformità alle norme di legge. A nome della cittadinanza furnarese esprimo una profonda delusione.”