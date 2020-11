Covid-19, l’odissea di una famiglia barcellonese in attesa dell’esito del tampone

La possiamo definire un’odissea quella affrontata da una famiglia di Barcellona Pozzo di Gotto, in isolamento fiduciario dal 4 novembre, che attende ancora l’esito del tampone. E’ una storia purtroppo vissuta da altre persone, non solo nella città del Longano, che stanno affrontato il dubbio del contagio da Covid-19. Questa famiglia, attraverso il racconto della figlia Francesca Cacciolo a 24live.it, ha voluto rendere pubblica la propria odissea per sensibilizzare le autorità sanitarie ad intervenire così da superare questi disagi.

Buongiorno, vorrei raccontarle la nostra esperienza su quella che definirei la giungla dei tamponi nell’ASP di Messina. Il 4 Novembre mi sono autodenunciata attraverso il mio medico per aver avuto contatti con un mio parente positivo ed ho iniziato il mio isolamento di 10 giorni in attesa di tampone. Fin qui tutto bene, se non fosse che all’ottavo giorno, dopo aver chiamato il mio medico per sapere se dovevo o meno richiedere io il tampone, mi è stato detto che sarebbe stata l’USCA a chiamarmi e che comunque nell’email di inizio quarantena doveva esserci scritto. A quel punto ho riferito di non aver ricevuto nessuna email e che nessuno di noi autodenunciati l’aveva ricevuta. Il medico si è così attivato per capire se tutto fosse in ordine e scoprire il motivo per cui non avessimo ricevuto l’email d’inizio quarantena con il vademecum da seguire. Dopo poco il medico mi ha richiamato e mi ha detto che all’ASP hanno avuto tanti casi e quindi poteva capitare qualche disservizio nell’invio della email. Dopo circa un’ora l’ASP mi ha mandato un’email girata in copia all’USCA e al Sindaco, in cui veniva detto che eravamo in quarantena fiduciaria per altri due giorni. Dopo appena 10 minuti sono stata contattata dall’USCA, che aveva appena ricevuto il nostro fascicolo (visto che l’email col fascicolo di inizio quarantena non era stato inviato, se non avessi attivato il mio medico quanto sarei rimasta in attesa di tampone?) e che a quel punto ho comunicato i dati di tutti per fissare i tamponi. Si è poi verificato un altro piccolo intoppo: non era arrivato il fascicolo di mio padre. Ho spiegato che lui e mia mamma vivevano nella stessa casa e che stavano facendo insieme la quarantena fiduciaria e che comunque non aveva senso fare il tampone separatamente, visto che vivevano insieme. Allora l’USCA ha deciso di fissare il tampone anche per mio padre. Eseguito il tampone ci hanno detto di scrivere ad un indirizzo email per avere gli esiti. Oggi siamo al tredicesimo giorno di quarantena e ancora nella banca dati dell’ASP non sono presenti i nostri risultati. Visto che per legge siamo costretti a restare in casa fino al 14° giorno senza effettuare il tampone, se entro domani mattina non riceverò esito del tampone, mi chiedo… potrò uscire di casa o devo comunque aspettare l’esito, prima di poter essere liberata da questa prigionia? Nel frattempo il mio nucleo familiare é stato messo in isolamento, siamo sopravvissuti grazie al buon cuore dei vicini. Mi chiedo se é normale che le persone che si autodenunciano in via fiduciaria per senso di responsabilità e per evitare di causare contagi al resto dei propri concittadini, debbano essere abbandonate a sé stesse. Noi siamo stati fortunati perché con i nostri vicini abbiamo un rapporto fraterno, ma in tante altre case questo può anche non succedere. Quante persone sono state lasciate allo sbaraglio? E per di più in attesa di un risultato che non si sa nemmeno se arriverà? Adesso ci viene anche il dubbio se il tampone sia stato eseguito correttamente, visti i molteplici casi di tamponi incompleti?

Francesca Cacciolo