Covid-19, a Barcellona gli attuali positivi salgono a 195: un guarito e sei nuovi contagi

Rallenta, ma non si ferma la curva del contagio da Coronavirus a Barcellona Pozzo di Gotto. Nell’aggiornamento di oggi si registrano una persona che si è negativizzata al Covid-19 e la positività di sei barcellonesi. Per fortuna resta stabile a quattro persone il dato dei ricoveri in ospedale, uno dei quali in terapia intensiva. Il totale degli attuali positivi sale fino a 195 residenti nella città del Longano.

A Milazzo sono sette i nuovi positivi, a fronte di dodici guariti e altre quattordici persone che hanno concluso l’isolamento fiduciario con un tampone negativo. Per le statistiche, in questo momento, a Milazzo i cittadini affetti da Coronavirus sono 76.