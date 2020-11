Barcellona, il degrado lungo il vecchio tracciato tra via Camarda e via Statale Sant’Antonino

L’emergenza rifiuti non è ancora stata superata a Barcellona Pozzo di Gotto, nonostante il via libera al conferimento nella discarica di Enna. Il limite delle 25 tonnellate giornaliero, su cui il Comune ha chiesto una deroga per un paio di giorni, non consente di smaltire le oltre 130 tonnellate di rifiuti disseminati per la città. Il mancato posizionamento della isole ecologiche aumenta la quantità di immondizia che la gente continua a gettare negli spazi destinati al conferimento, alimentando così la portata dell’emergenza. Non sono serviti gli appelli del sindaco Pinuccio Calabrò e dell’assessore all’ambiente Filippo Sottile a limitare il fenomeno dell’abbandono dei sacchetti lungo le strade di Barcellona.

A questo disagio si aggiunge anche il proliferare di micro discariche anche in terreni abbandonati e, come nel caso della segnalazione di un lettore, lungo il tratto di vecchio tracciato ferroviario tra via Camarda e via Statale Sant’Antonino, che nei progetti dell’Amministrazione dovrà essere riqualificata per consentire un collegamento stradale tra la stessa via Camarda e la via Ugo Sant’Onofrio.