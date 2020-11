L’ass. Sottile sull’emergenza rifiuti: “Ci vorrà qualche giorno per tornare alla normalità”

La raccolta dei rifiuti nella città del Longano è ripresa, ma ci vorranno alcuni giorni per rientrare dall’emergenza prodotta dal blocco dell’indifferenziato abbandonato per strada.

Dall’assessore all’ambiente Filippo Sottile arriva un appello alla pazienza, con la raccomandazione di limitare il conferimento dei rifiuti: “Dal calcolo approssimativo della quantità di immondizia abbandonata per strada nel corso della scorsa settimana – afferma Sottile – dobbiamo smaltire circa 130 tonnellate di rifiuti. Da oggi possiamo conferire circa 25 tonnellate nella discarica di Enna. Per questo abbiamo chiesto una deroga per poter raddoppiare il quantitativo nel tempo necessario a smaltire il materiale disseminato per le vie della città. Dopo un confronto con i vertici della discarica, in particolare con l’ing. Lanza, contiamo di poter ottenere l’autorizzazione nelle prossime ore. Se così fosse, entro venerdì potremo tornare alla normalità, considerato che mercoledì è in calendario un nuovo conferimento della componente indifferenziata, che si andrà a sommare con quella già per strada”.

L’assessore Sottile ribadisce l’invito a rispettare la città, evitando l’abbandono indiscriminato dei rifiuti per strada: “Dimostriamo senso di responsabilità, per il bene della nostra comunità. Ci siamo attivati immediatamente per risolvere un problema del conferimento in discarica, che si ripete con cadenza regolare per la mancanza di siti adeguati sul territorio regionale. Se per la nostra SRR la situazione si è sbloccato in pochi giorni, altri raggruppamenti di comuni, come quelli dei Nebrodi attendono ancora l’autorizzazione al conferire nella discarica di Gela”.