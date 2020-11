In Sicilia in arrivo forti piogge e temporali: da stasera allerta gialla

Scatta l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico per tutta la Sicilia per la serata di oggi e per le successive 12-18 ore. Lo ha reso noto il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locale attività elettrica e forti raffiche di vento.

In caso di rovesci o temporali, è necessario prestare particolare attenzione in prossimità di corsi d’acqua o luoghi potenzialmente pericolosi per la propria incolumità.