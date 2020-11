Furnari, il sindaco Crimi chiude le scuole in attesa del tracciamento dei contagi

La positività di due docenti nella scuola dell’infanzia di Furnari richiede l’avvio di un attento tracciamento dei contatti all’interno degli istituti scolastici del centro tirrenico.

Il sindaco Maurizio Crimi, in attesa che si completi l’attività di screening, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, da domani 17 novembre fino a quando “le autorità sanitarie – si legge nell’ordinanza n. 44 – non comunicheranno gli esiti dei controlli sui contatti stretti dei caso di positività, con l’emissioni dei relativi provvedimenti“.

Nella stessa disposizione è specificato che, dopo un primo test eseguito oggi, il secondo ciclo di tamponi è stato programmato per domenica 22 novembre 2020. Da qui la decisione precauzionale di chiudere tutti i plessi scolastici di Furnari, considerato che “l’interazione tra gli studenti e loro famiglie – riporta l’ordinanza – in orari extrascolastici, nelle more degli accertamenti sanitari in itinere, genera un evidente rischio di diffusione del contagio che è opportuno evitare nell’interesse di tutta la comunità“.

I plessi scolastici di Furnari erano già stati chiusi da venerdì per una sanificazione, ma davanti al rischio di diffusione del contagio il primo cittadino ha disposto la prosecuzione delle chiusura almeno fino a domenica 22 novembre.