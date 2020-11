Covid Hospital, mancano i medici anestesisti per attivare i posti letto di sub-intensiva

Il Covid Hospital di Barcellona Pozzo di Gotto, da domani, dovrebbe ottenere altri sei posti letto di Pneumologia, con un totale che salirebbe a 32 posti complessivi.

Il condizionale è d’obbligo, perchè resta il nodo della carenza di personale medico e paramedico da destinare al reparto di Pneumologia, che comprende anche gli otto posti letto di terapia sub-intensiva. Secondo le ultime indicazioni, per consentire l’apertura del reparto sarà disposta per il momento l’applicazione di un medico dal reparto di malattie infettive e di sei infermieri dal Pronto soccorso, dove l’attività si sarebbe ridotta da quando il presidio è stato trasformato in Covid Hospital e i casi affetti da altre patologie sono dirottati tutti verso l’ospedale Fogliani di Milazzo. Resta il problema della gestione dei casi Covid in arrivo a Barcellona, perchè ogni volta servono tre infermieri, due dei quali “scafandrati”, per la prima assistenza. Quando arrivano più pazienti contemporaneamente, i tempi di accesso al pronto soccorso si rallentano. La tenda della Protezione civile davanti all’ingresso del pronto soccorso è stata allestita probabilmente per alleviare questo problema ed effettuare all’esterno i tamponi per i casi sospetti. Un altro problema è quello della mancanza della reperibilità cardiologica, dopo che l’unico medico è rientrato a Taormina, dopo un periodo in cui era stato distaccato a Barcellona. Si tratta di un disagio legato alla difficoltà nel trovare il personale medico e paramedico, confermata a livello nazionale, soprattutto nelle regioni del Sud Italia. Si attende l’esito del bando di selezione dell’ASP Messina per reperire nuovi medici, ma restano i ritardi nell’ampliamento delle dotazioni di posti letto.

Al momento sui 26 posti attualmente disponibili nel Covid Hospital, ce ne sarebbero alcuni disponibili a conferma di una leggera riduzione della pressione del presidio, ma non bisogna abbassare la guardia.