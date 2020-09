Pace del Mela, un positivo al Covid in isolamento domiciliare a Milazzo con i familiari

Il Comune di Pace del Mela ha confermato la presenza di un caso di positività al Coronavirus per un residente nella cittadina della valle del Mela. La persona vive a Milazzo, dove si trova in isolamento domiciliare insieme ai componenti del suo nucleo familiare, tutti residenti a Milazzo.

“Nessun altro caso di positività – si legge nella comunicazione – vi è, ad oggi, fra i nostri concittadini. Si raccomanda di non abbassare la guardia. E’ indispensabile rispettare le regole di prevenzione:lavarsi frequentemente le mani, indossare la mascherina in luoghi al chiuso con accesso al pubblico e ogni qual volta non è possibile rispettare il distanziamento interpersonale, evitare ogni forma di assembramento rispettando sempre il distanziamento sociale”.