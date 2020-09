Impennata di contagi a Milazzo, il totale sale a 10 positivi al Coronavirus

Continua a preoccupare la situazione dei contagi da Coronavirus nella città di Milazzo. Si è infatti registrata un’impennata di contagi ed ai sei positivi della settimana scorso se ne sono aggiunti altri cinque. Il totale degli attuali contagiati tutti in isolamento domiciliare è di 10, perchè uno è guarito ed è risultato negativo all’ultimo tampone.

La comunicazione ufficiale al Comune di Milazzo è arrivata oggi dall’Asp dopo aver ottenuto l’esito dei tamponi eseguiti negli ultimi giorni a persone entrate in contatto con altri soggetti positivi. Si tratta di un’impennata che preoccupa con un incremento che non si era verificato neppure in primavera, nelle settimane del lockdown.