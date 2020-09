Il talento di Umberto Cipriano tra l’arte sacra e le nuove tecniche creative

Rappresentare il “Giudizio Universale” di Michelangelo è stata l’ardua impresa di Umberto Cipriano,un giovane artista di Terme Vigliatore.

La sua opera, un omaggio alla comunità e un atto di devozione alla Madonna delle Grazie, in occasione dei festeggiamenti patronali che si sono appena conclusi.

Ieri ho avuto il piacere di incontrarlo e di ripercorre tutta la preparazione: la scelta e lo studio dell’opera, le storie dei vari personaggi, la scelta dei materiali, la creazione dei colori. Una tecnica personale e spontanea, un talento il suo che si lascia guidare dal suo genio e dalla necessità di fare “Arte”. Il percorso di realizzazione inizia a gennaio e continua fino a pochi giorni prima della festa. Per Umberto creare “il Giudizio Universale” è stata missione importante e “uno sfogo”, soprattutto durante il lungo periodo del lockdown.

Tra una curiosità e l’altra, chiedo ad Umberto: << Dove conserverai un lavoro così grande?>> E lui nella sua genuinità mi ha risposto:<< Qualcosa lo conserverò mentre altro verrà buttato! Mi restano le foto >>.

In questi giorni si è parlato tanto di lui e del suo lavoro, proprio attraverso quest’articolo, voglio lanciare un appello al Comune, soprattutto come cittadina e residente, affinchè si renda disponibile a creare uno spazio dove Umberto, e anche gli altri artisti , possano dare spazio alla loro creatività: Un Casa per gli artisti. Uno spazio che possa anche essere un’attrattiva per il territorio.

L’arte è talento, cultura e storia.