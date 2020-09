Cannistrà, domani presentazione del libro “Franco Battiato: Tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019”

Venerdì 18 settembre alle ore 19:00 in via Adelaide zona Pozzo a Cannistrà, si terrà la presentazione del libro “Franco Battiato: Tutti i dischi e tutte le canzoni, dal 1965 al 2019” scritto da Fabio Zuffanti e pubblicato da Arcana. Modera l’incontro Nicola Russo.

L’associazione Culturale Cannistrà, organizzatrice dell’evento, suggerisce un abbigliamento più pesante poiché all’aperto, repellente per qualche normale zanzara, e di attenersi scrupolosamente alle norme di sicurezza covid-19, previste dal DPCM attualmente in vigore.

L’evento è a numero chiuso. Chi volesse partecipare potrà contattare il seguente numero 3920620035 per le prenotazioni dei pochi posti utili rimasti.

Il libro: “Franco Battiato è anche uno dei più grandi divulgatori di cultura che il nostro paese ricordi, e ciò grazie al semplice uso di canzoni, che spesso non arrivano a cinque minuti di durata, e all’enorme capacità di condensare alto e basso, di mischiare profumi provenienti da terre vicine e lontane, di citare il più infimo programma televisivo insieme alle più alte opere filosofiche, mistiche e religiose, di divagare sull’esoterismo, di mescolare pop, rock, cantautorato, elettronica, dance, opera, musica classica e psichedelia. Dopo essersi soffermato sulla prima parte della sua carriera in “Battiato: La voce del padrone”, Fabio Zuffanti sviscera l’opera discografica di Franco Battiato in un volume che analizza, con maniacale dovizia di particolari, ogni album e canzone registrata dal nostro tra il 1965 e il 2019, al fine di aprire un forziere fatto di tesori preziosi e mostrare al lettore di quanta ricchezza musicale e culturale siano pregne le sue invenzioni. A chiusura del volume è presente un’appendice sul cinema di Franco Battiato a cura del cantautore (già targa Tenco) Fabio Cinti, che per l’occasione veste i panni del critico cinematografico.”