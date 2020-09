Alla riscoperta di Turillo Sindoni, un artista ‘fuori tempo’

Non c’è identità senza memoria e perché i cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto possano sentirsi parte di una storia comune, e orgogliosi di esserlo, non possono (continuare a) ignorare i grandi concittadini del passato. Negli ultimi anni c’è stata, grazie alla meritoria attività delle locali associazioni culturali, una riscoperta dei grandi personaggi del passato immeritatamente dimenticati. Tra questi spicca Salvadore (con la d, non è un refuso) “Turillo” Sindoni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto nel 1868 e morto a Roma nel 1941, e l’occasione per conoscerlo meglio è stata offerta da Simone Cardullo e Massimo Sindoni che hanno pubblicato “Turillo Sindoni, un tempo scultore di fama mondiale” per i tipi della casa editrice Kimerik, con una bella prefazione del noto storico e critico d’arte Andrea Italiano. Il libro è stato presentato alla cittadinanza nella splendida cornice dei Giardini Oasi nel corso di un evento che ha visto protagonisti gli autori, l’architetto e storico Marcello Crinò, il saggista Andrea Italiano e l’editore Gianfranco Natale. Accanto a loro sono intervenuti l’assessore barcellonese Angelita Pino e il presidente del Consiglio comunale di Castroreale Giuseppe Mandanici.

Il convegno è stato avviato da Marcello Crinò, nella qualità di moderatore, che ha ripercorso le tappe fondamentali della biografia dello scultore e ricordato i momenti fondamentali della recente riscoperta della vita e dell’opera di Turillo: la mostra fotografica del 2008; la conferenza alla Corda Fratres nel 2018, la collocazione di una lapide all’ingresso del vico di San Paolino (dove nacque lo scultore) nel 2019. Presa la parola, l’editore ha spiegato di essere rimasto particolarmente colpito dal lavoro di ricerca degli autori e dalla passione che questi hanno riversato nel loro lavoro. Su invito del moderatore, l’assessore alla cultura Angelita Pino ha portato i saluti del sindaco Materia e dell’Amministrazione comunale e ha ribadito l’alta valenza culturale del libro sull’artista Turillo Sindoni. Anche il sindaco e l’Amministrazione comunale di Castroreale hanno fatto i loro saluti con Giuseppe Mandanici, presente in vece dell’assessore castrense Mariella Sclafani assente perché impegnata in una riunione istituzionale.

Dopo i saluti delle autorità politiche ha preso la parola Andrea Italiano che ha illustrato i suoi personali studi sulla vita e le opere di Turillo Sindoni, sin da quando per la prima volta – anni fa – gliene parlò il professore Gino Trapani fino al suo libro “Straordinari. Storie di uomini, cose e paesi da Messina a Mistretta”, pubblicato da Giambra Editori, nel quale ha dedicato uno spazio alla biografia dello scultore. Andrea Italiano ha spiegato le ragioni per cui, probabilmente, Sindoni – pur nella sua grandezza – è stato ignorato dalla critica e dalla grande storia dell’arte: “Sindoni è uno scultore eclettico (quindi tra classico e liberty), con uno stile tipico di chi si forma al verismo ottocentesco tra Italia e Francia, di formazione realista e simbolista, in possesso di un linguaggio artistico tutto esteriore e retorico, patetico ed emozionale. Il problema per un artista come questo consiste nel fatto che si trova a operare in un’epoca – dall’inizio del Novecento allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale – in cui l’eclettismo, il realismo e la retorica vengono fortemente criticati e superati dalle avanguardie storiche (futurismo, cubismo, dadaismo, surrealismo) che invece propongono un’arte diversa, meno referenziale e più riflessiva, più polemica, più visionaria e ludica, più lontana dalla gente e più vicina alle cose”. Turillo fu costantemente “fuori tempo”, sostanzialmente anacronistico, non si preoccupò mai di seguire la moda del momento (e per questo fu ignorato in vita da mostre, esposizioni e premi) ma allo stesso tempo fu abile nel promuoversi per ottenere lavori e commissioni. Il suo momento di gloria fu nel 1917 quando fu incaricato di realizzare il monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale, dedicato agli Eroi del Dovere, rappresentante idealmente il Caduto nella forma allegorica del soldato come eroe antico, che si trova oggi nel Palazzo Baracchini a Roma, nella sede del Ministero della Difesa. Questo monumento, detto “Il Dovere Italico”, dopo la fine della Grande Guerra, diede a Sindoni la fama di “artista della Vittoria” e questi ne realizzò altre quattro versioni a Sant’Agata di Militello, a Tortorici, a Calangianus (in provincia di Sassari) e a Laureana di Borrello (in provincia di Reggio Calabria).

Turillo Sindoni si specializzò così nella realizzazione di statue da collocare nei sacrari e nei monumenti ai Caduti di ogni parte d’Italia, diventando una sorta di propagandista ufficiale della Vittoria con la sua “estetica retorica e magniloquente, il modellato eroico e dannunziano”. Ma Sindoni è noto anche per i monumenti che fu ad un passo dal realizzare e non realizzò mai: il monumento a Napoleone Bonaparte, destinato all’isola d’Elba (di cui resta il bozzetto in bronzo dorato, conservato presso il Museo della Misericordia di Portoferraio) e il Monumento ai Caduti di Barcellona Pozzo di Gotto, che non fu realizzato per contrasti (sul compenso dovuto all’artista) con il barone Silvestro Nicolaci, presidente del Comitato Pro-Caduti (e il monumento, già finito, fu destinato a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno). Durante il fascismo la fortuna di Turillo Sindoni si eclissò e da artista ricco e assai richiesto (aveva tre studi a Roma: in Via Margutta, in Via del Babbuino e in Piazza Libertà) finì povero e dimenticato (e nel 1951, a dieci anni dalla morte, per colmo di sventura i suoi poveri resti furono dissepolti e gettati in una fossa comune). Dopo la relazione di Andrea Italiano, hanno preso la parola gli autori che hanno proiettato e commentato immagini delle opere realizzate dallo scultore e ritagli di giornali d’epoca che hanno parlato di lui. Tutto si ritrova nel libro “Turillo Sindoni, un tempo scultore di fama mondiale” che, in poco più di 300 pagine ricche di belle immagini e di ben 118 schede sulle composizioni scultoree dell’artista, spiega tutto quel che c’è da sapere su Salvadore “Turillo” Sindoni.