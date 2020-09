Oliveri, ottenuti finanziamenti per riqualificare il lungomare

L’amministrazione comunale di Oliveri, guidata dal sindaco Francesco Iarrera, ha ottenuto un finanziamento pubblico col quale ha deciso di riqualificare il lungomare, uno dei punti più attrattivi del paesino tirrenico.



“Questo intervento – afferma l’assessore ai lavori pubblici Rosa Alessandro – ha generato importanti vantaggi. Cittadini e turisti sono molto più invogliati a passeggiare su un lungomare riqualificato ed illuminato. In tal modo si è favorita una più omogenea distribuzione della folla estiva che ha occupato con piacere e con una partecipazione senza precedenti questi spazi. Inoltre, la nuova illuminazione a led comporterà una riduzione dei costi di energia elettrica, con conseguente risparmio per i cittadini.”



“E’ importante sottolineare – continua l’assessore – che questi lavori sono stati effettuati a costo zero per il comune di Oliveri grazie al finanziamento pubblico del quale abbiamo usufruito. Questo è un successo storico per il nostro piccolo paese. Oliveri meritava un lungomare più accogliente ed illuminato.”



Soddisfatto anche il primo cittadino Francesco Iarrera che dichiara: “Intendiamo proseguire su questa strada e promuovere investimenti che da un lato consentano un risparmio e dall’altro un miglioramento della nostra immagine agli occhi dei residenti, dei turisti e dei visitatori. C’è ancora molto lavoro da fare ma la strada è quella giusta.”