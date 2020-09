Terme Vigliatore, al via “Punti Luce”: le installazioni luminose con messaggi ai cittadini

L’Assessorato al Turismo ed al Marketing Territoriale di Terme Vigliatore ha dato il via all’iniziativa “Punti Luce”.

Con gli imperativi “Ama”, “Vivi” e “Sogna”, le scritte si sono accese a partire da domenica 13 settembre e per le prossime due settimane porteranno luce in tre angoli del Comune di Terme Vigliatore.

Le 3 installazioni luminose, in questa prima edizione, sono state posizionate presso il Parco dei Benedettini, la Piazza Municipio e lungo il Viale dello Stabilimento. In futuro verranno collocate in altri angoli della cittadina, con il duplice obiettivo di “illuminare” spazi conosciuti e meno conosciuti e far riflettere chiunque sul significato dei messaggi esplicitati.

L’installazione “Punti Luce” nasce dalla necessità dell’amministrazione comunale di rispondere allo stato di torpore e di negatività che si respira nel Comune Fiorito negli ultimi tempi. Privati cittadini, aziende produttive e commerciali, inizialmente colpiti dal Covid-19 e fortemente danneggiati dall’alluvione di Agosto, si trovano a fronteggiare un periodo di forte incertezza e difficoltà. A ciò si aggiunge il rammarico per i mancati festeggiamenti della Santa Patrona che sarebbero iniziati ieri con la centenaria Fiera Termini, per concludersi con la processione ed i fuochi d’artificio del 15 Settembre.

“La nostra intenzione – spiega l’assessore Federica Sottile – è trasmettere dei pensieri positivi ai nostri cittadini, invogliando loro e noi stessi a sognare, a vivere il quotidiano e ad amare loro stessi, il prossimo, e la terra che li accoglie. Lo abbiamo fatto con queste installazioni, in prossimità della Festa del Patrono, per far sognare con un piccolo gesto tutti noi, nell’attesa ottimistica di ritornare gradualmente alla normalità delle piccole e grandi cose”.