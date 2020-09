Barcellona, incuria e degrado in via Immacolata. La segnalazione di un residente

Lo stato di degrado e di sporcizia di marciapiedi e di alcune vie di Barcellona Pozzo di Gotto continua ad alimentare le polemiche tra i cittadini, che protestano riguardo alle condizioni del verde pubblico.

Erbacce ma anche spazzatura di ogni tipo caratterizzano la zona dell’Immacolata, non solo nelle cosiddette strade secondarie, ma anche in diverse arterie principali del quartiere, come testimoniato dalle foto.

Un cittadino del quartiere segnala la situazione, sperando che presto i tecnici e gli operai comunali possano intervenire restituendo decoro e pulizia.