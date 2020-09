Barcellona, giovedì 17 settembre incontro/dibattito sulla Finanza Etica

Giovedì 17 settembre alle ore 18:30, in via Regina Margherita 123 di Barcellona Pozzo di Gotto, si terrà un incontro/dibattito sulla Finanza Etica organizzato dall’azienda agricola “La zappa e il lombrico”, in collaborazione con Banca Etica di cui sono soci sostenitori.

Per Finanza Etica si intende l’attività finanziaria intesa come strumento per il raggiungimento dell’interesse comune, escludendo logiche speculative sganciate dall’economia reale e attività dannose per l’ambiente, la pace, le relazioni sociali. La Finanza Etica si rivolge ad investimenti nel benessere sociale, nelle imprese “verdi”, nella produzione di energie rinnovabili.

Prenderanno parte all’incontro il sindaco Roberto Materia per i saluti iniziali, Luigi Pasotti, coordinatore Gruppo Iniziativa Territoriale Sicilia Nord-Est, Pietro Carbone, titolare del locale “Perditempo” e Sebastiano Genovese, titolare dell’azienda Agricola Biologica “La zappa e il lombrico”.

Durante l’incontro verrà spiegato cosa è “Banca Etica” e dei tanti progetti finanziati a livello nazionale e internazionale. Ci saranno testimonianze dirette di imprenditori barcellonesi che hanno aderito alla Banca e realizzato il loro sogno imprenditoriale.