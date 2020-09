La Croce Rossa di Barcellona a supporto dei pellegrini diretta a piedi verso Tindari

I volontari della Croce Rossa Italiana di Barcellona Pozzo di Gotto anche quest’anno sono stati presenti per garantire l’assistenza ai pellegrini che si recano a piedi verso il promontorio del Tindari.

L’attività è stata svolta a supporto del comitato Tirreno Nebrodi, presente con la propria ambulanza in mancanza di quella del comitato di Barcellona, rimasta fuori uso per l’alluvione dell’8 agosto scorso. Il presidente Pippo Puliafito nel ringraziare il sindaco del comune di Falcone, Carmelo Paratore, ha ribadito il momento difficile per il gruppo barcellonese, per i danni subiti dalla sede di Sant’Antonio a seguito dell’alluvione, con una momentanea carenza di ambulanze e di automezzi.