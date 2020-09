Barcellona, inaugurata la mostra “Frammenti di Sicilia”

E’ stata inaugurata la mostra “Frammenti di Sicilia”, tra pittura e tradizione, allestita nelle sale del Villino Liberty di via Roma a Barcellona.

L’esposizione, organizzata dall’Amministrazione comunale, con il contribuito degli artisti delle associazioni FilicusArte ed Ars Vivendi, raccoglie in uno scintillio di colore quadri, vestiti e sculture della tradizioni siciliana.

L’iniziativa era stata già programmata a marzo nel periodo del lockdown, e adesso sarà possibile visitare le sale espositive fino al 15 ottobre negli orari di apertura del villino dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19. All’inaugurazione è intervenuta l’assessore alla Cultura Angelita Pino, con la relazione dell’arch. Giovanni Pantano, che ha sottolineato la particolarità delle installazione utilizzate nell’esposizione di opere ed abiti. Non è mancato il momento della poesia con le letture affidate a Maria Morganti Privitera e Maria Sottile.

I protagonisti della mostra sono i pittori delle due associazioni che hanno risposto all’invito dell’Amministrazione. Per la Filicusarte hanno esposto i loro quadri la presidente Caterina Barresi, Rina Bono, Carmen Curcuruto, Sebastiana Parisi, Maria Capone, Elisa La Rosa, Vita Pollino, Franco Conti, Mimmo Cirino, Maria Torre e Maria Zaccone. Per l’Ars Vivendi propongono le loro opere il presidente Vito Natoli, Maria Torre, Carmen Curcuruto, Paola Pietrafitta, Sebastiana Parisi, Nini Ingegnere, Maria Zaccone, Francesco Grillo, Vincenzo Occello, Maria Grasso, Marilena Carbone, Edoardo Valenti, Pippo Giorgianni, Giuseppina Leggio e Bucolo Concetto Eliseo

L’assessore Pino ha poi ricordato i nomi degli artisti che hanno partecipato al premio Rotary, dedicato proprio ai colori della Sicilia, con un focus sugli agrumi. Si tratta di Daniela Celi, il compianto Nino Gentile, Caterina Barresi, Nella Parisi, Giulia De Natale, Carmen Curcuruto, Domenico Crinò, Orazio Crinò, Maria Zaccone e Giuseppe Siracusa

La mostra è stata arricchita dall’intervento di alcuni artigiani barcellonesi, come Carmen Mazzeo e Carmelita Scifo de “il Teatrino”, Annalisa La Malfa per le “coffe” siciliane, Tonino Biondo per le “ficarazze in tessuto” e Valeria Cotruzzola’ e Rosalba Furnari per la linea in terracotta “Alberia”.