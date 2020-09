Incidente mortale a Giammoro, perde la vita un 64enne di Barcellona

E’ finita in tragedia la serata del barcellonese di 64 anni Antonio Maggio, deceduto dopo essere stato travolto da una Peugeot sulla strada nazionale a Giammoro.

L’uomo, in compagnia di amici, aveva trascorso la serata in un ristorante della zona, ma intorno a mezzanotte nell’attraversare la strada per raggiungere la propria autovettura, è stato investito da una Peugeot 208. L’incidente è avvenuto a pochi metri dal cavalcavia che conduce alla zona industriale, poco prima del centro abitato di Giammoro. Per l’uomo, pensionato di Barcellona, non c’è stato nulla da fare e sarebbe morto sul colpo. La circolazione è stata interrotta fino alle 4,30 per effettuare tutti i rilievi da parte dei carabinieri della Compagnia di Milazzo, che hanno fermato il conducente della Peugeot per raccogliere le sue dichiarazioni in merito alle ricostruzione della dinamica del sinistro.