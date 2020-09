Operazione Ghost Insurance: cade l’accusa di associazione, tornano in libertà i tre indagati

Cade l’accusa di associazione a delinquere per i tre indagati nell’inchiesta“GHOST INSURANCE” sulle cosiddette polizze fantasma. Il gip del tribunale di Barcellona Giuseppe Sidoti, nel disporre il rinvio a giudizio per Giuseppa Benvegna, 44 anni; Rosalia Benvegna, 47 anni e Nino Currò, 52 anni, ha però contestualmente accolto l’istanza di scarcerazione presentata dai difensori di Currò, gli avvocati Paolo Pino ed Alberto Gulino. Ad indurre il giudice ad accettare la richiesta sono stati due elementi, così come si evince dal dispositivo. Per un verso c’è stato il venir meno delle esigenze cautelare, dopo la conclusione della fase istruttoria, ma soprattutto ha tenuto conto di una perizia di parte che avrebbe accertato l’insussistenza delle accuse mosse da una delle due imputate nei confronti di Currò in merito ai rapporti pregressi intercorsi tra i due. In particolare il giudice sottolinea nel provvedimento di scarcerazione, come la consulenza di parte prodotta dalla difesa ha accertato, analizzando i dati ricavati dai telefoni cellulari e dei computer sequestrati che nella pendrive sequestrata alla Benvegna, difesa dall’avvocato Nino Todaro, non vi erano files realizzati sui supporti informatici del Currò, nè sui pc dello stesso imputato sia stata riscontata traccia del programma utilizzato per l’illecita alterazione delle polizze.

L’attenuazione delle posizione probatoria a carico di Currò per il momento ha così fatto venir meno il reato associativo, che comunque sarà valutato in fase dibattimentale davanti al collegio penale del tribunale di Barcellona, davanti a cui si dovranno presentare i tre imputati. Da qui scaturisce il provvedimento di scarcerazione per tutti in attesa dell’esito del processo, che a questo punto dovrà valutare i singoli episodi contestati nell’ordinanza emessa nel gennaio scorso su richiesta della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ed eseguita dal personale del locale Distaccamento della Polizia Stradale, coordinato dal dirigente Sandro Raccuia, e dai militari della Stazione Carabinieri di Barcellona.

Secondo l’accusa i tre imputati avrebbero sottratto denaro a proprietari di autovetture i quali, purtroppo, erano inconsapevoli del rischio che correvano e dei pericoli che avrebbero potuto procurare ad altri utenti della strada. In alcuni casi, questi stessi proprietari dei veicoli sono stati anche destinatari di sanzioni per violazioni al codice della strada, poiché “scoperti” di polizza assicurativa con il relativo sequestro del veicolo, perchè esibivano contrassegni e contratti assicurati poi risultati falsi.