È scoppiato un vasto incendio questa notte in via Pietro Gitto a Milazzo. Il rogo ha coinvolto cinque autovetture. Danneggiata anche una facciata della limitrofa palazzina.

I Vigili del fuoco del Distaccamento di Milazzo sono intervenuti poco prima dell’alba, intorno alle ore 04.15 per i soccorsi, riuscendo a spegnere totalmente le fiamme, mettere in sicurezza e bonificare tutta la zona circostante. Sono in corso indagini per definire l’origine del rogo. Sul posto anche i carabinieri.