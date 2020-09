Barcellona, il sindaco Materia firma l’ordinanza: a scuola si torna il 24 settembre

È stata pubblicata l’ordinanza sindacale con la quale si comunica il rinvio dell’inizio dell’anno scolastico dal 14 al 24 settembre, per tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado e delle scuole dell’infanzia e asili nidi presenti sul territorio comunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Per le scuole private è stata concessa la facoltà di apertura, nel rispetto delle norme anti Covid.

L’atto, siglato dal sindaco Roberto Materia, fornisce una serie di motivazioni per la scelta presa, tra le quali la mancata fornitura dei banchi monoposto necessari per assicurare le misure di prevenzione da Covid-19 e il fatto che in alcuni plessi sono ancora in corso di esecuzione o collaudo i lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici. Inoltre, sussistono difficoltà di reperimento e gestione dei dispositivi di protezione individuale e occorrerà ulteriore tempo per completare lo screening del personale scolastico docente e Ata.

A ciò si aggiunge anche l’appuntamento con il referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, per il quale molti plessi scolastici saranno sedi di sezione elettorale, che richiederà necessari interventi di sanificazione da attuarsi al termine della consultazione.

Anche il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnologico “Copernico”, che ieri aveva dato il via alla prima campanella, resteranno chiusi come da disposizione.