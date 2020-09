Barcellona, dal Ministero dell’Istruzione assegnati importanti finanziamenti

C’è soddisfazione al Comune alla notizia dell’assegnazione di altri 78 mila euro destinati alle scuole, per consentire una riapertura in sicurezza degli istituti barcellonesi. La somma si aggiunge ai 230 mila euro stanziati dal Miur per gli interventi strutturale nelle scuole di Barcellona Pozzo di Gotto. Sono stati infatti utilizzati per eseguire i lavori, attualmente in corso, di riorganizzazione degli spazi da dedicare alle varie classi, per garantire il distanziamento necessario degli studenti durante le lezioni.

Lo stanziamento di 78 mila euro invece è legati ai progetti presentati dall’assessorato nell’ambito dell’avviso di fine agosto del Ministero dell’Istruzione, che è stato esitato del 7 settembre scorso. Per la città del Longano sono stati ammessi nella graduatoria risorse per 28.000 destinati per l’affitto dei locali dismessi di via Nino Bixio e di via Papa Giovanni XXIII che non graveranno sulle casse comunali, e 50.000 euro per il noleggio di strutture temporanee di sistemare all’esterno della scuole D’Alcontres e Foscolo, dove ci sono maggiori esigenze di spazio.

L’amministrazione, attraverso l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Pino, si ritiene molto soddisfatta del lavoro svolto e dell’importante sostegno ottenuto per affrontare in tutta sicurezza la ripartenza dell’anno scolastico.