Alluvione dell’8 agosto: 60 milioni per i comuni messinesi

Il Governatore siciliano, guidato dal presidente Nello Musumeci, ha stanziato 60 milioni di Euro per i danni dell’alluvione nella zona tirrenica del messinese dello scorso 8 agosto, in particolare su Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Castroreale, Rodi Milici e Terme Vigliatore.

Soddisfazione sui rispettivi profili social è stata espressa degli onorevoli Tommaso Calderone e Pino Galluzzo.

Sulla questione è intervenuto anche il commissario straordinario di Diventerà Bellissima di Terme Vigliatore, Claudio Recupero: “Possiamo affermare che il nostro Comune, a meno di un mese dall’evento, ha avuto risposte concrete per ripristinare la funzionalità del rispettivo territorio”.

Claudio Recupero ha quindi manifestato il proprio dispiacere per l’attuale situazione politica/amministrativa a Terme Vigliatore, che non riesce a dare prova di stabilità governativa. “Le continue ricerche di maggioranze consiliari che non alimentano una mancanza di fiducia nei cittadini e l’assenza di una progettazione seria sul futuro di Terme Vigliatore. Si richiamano le forze politiche locali, ad assumere posizioni di responsabilità nell’interesse del Paese”