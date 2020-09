Esordio casalingo per Igea 1946, alla terza giornata il big match con il Siracusa in casa a porte chiuse

E’ stato ufficializzato oggi il calendario del torneo di Eccellenza che vede ai nastri di partenza la neopromossa Igea 1946.

Per il giallorossi del tecnico Giuseppe Furnari sarà un partenza in salita, con l’esordio casalingo contro l’Ispica Rosolini il 20 settembre, seguita poi dalla trasferta di Catania contro l’Atletico e poi il 4 ottobre al D’Alcontres una delle sfide più attese del torneo con il Siracusa. Se non saranno novità sul fronte Covid, la squadra del presidente Stefano Barresi dovrà affrontare le prime due gare casalinghe a porte chiuse, con un evidente danno economico e non solo tecnico.

Di seguito il calendario completo del girone di Eccellenza